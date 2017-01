Un corps retrouvé dans la rivière à Mayenne

Un corps flottant a été retrouvé ce jeudi matin dans la rivière Mayenne à proximité du viaduc de Mayenne. Il pourrait s'agir du jeune Mayennais qui avait disparu le 3 décembre dernier.

Ce sont les pompiers eux même qui ont fait la macabre découverte lors d'un footing sur le chemin de halage. D'après les premières constatations, le corps a séjourné longtemps dans l'eau. Selon le Colonel David Bièvre qui dirige le groupement de Gendarmerie de la Mayenne, "il s'agit d'un homme de couleur d'une vingtaine d'années. Une autopsie sera pratiquée et avec l'ADN, nous pourrons déterminer l'identité de la personne et les causes du décès".

Les enquêteurs ont bien évidemment fait le rapprochement avec la disparition le 3 décembre dernier d'Ibrahima Noba. Cet habitant de Mayenne âgé de 21 ans, n'a plus donné signe de vie après une soirée avec son groupe d'amis. Alcoolisé, le jeune homme les avait quittés vers 1h30 afin de rentrer chez lui, un appartement situé pas très loin du viaduc. D'importantes recherches avaient depuis été menées. Fin décembre notamment, le niveau de la rivière avait été abaissé sur une dizaine de kilomètres. Des plongeurs de la Gendarmerie avaient scrutés la rivière pendant trois jours. Sans succès.