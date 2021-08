Le corps de la fillette disparue en mer retrouvé à Saint-Georges-de-Didonne près de Royan

Le corps d'une fillette a été ramenée sur la grande plage de Saint Georges de Didonne, vers 19 heures ce lundi soir. Il correspond à 99,99 % à la description de la fillette de 11 ans originaire d'Orléans emportée par la marée vendredi après midi à Saint Georges de Didonne selon Arnaud Gayrin, le président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de Royan qui était sur place.

Le maillot notamment est identique à celui qu'elle portait lorsqu'elle a disparu, alors qu'elle se baignait avec ses camarades d'une colonie de vacances. La préfecture de Charente-Maritime confirme la découverte, mais pas encore qu'il s'agit de la fillette. Les constatations doivent être être établies indique la directrice de cabinet du préfet.

Un moniteur de l'école de voile de Saint Georges de Didonne a ramené le corps

Une "tache brune" avait été repérée dans l'estuaire de la Gironde vers 17h30 ce lundi après midi alors que les recherches se poursuivaient depuis vendredi pour retrouver la fillette disparue. Un moniteur de l'école de voile de Saint Georges de Didonne assisté d'un bénévole de la SNSM a été envoyé sur zone pour vérifier. Il s'agissait bien d'un corps. Ils ont utilisé leur bateau, un semi-rigide de type zodiac, pour le repousser vers la plage qui avait été évacuée vers 18h30 raconte Arnaud Gayrin le président de la SNSM de Royan. Ce sont les pompiers du Sdis qui l'ont ensuite pris en charge.

La fillette de 11 ans a disparu sur la plage des Vergnes distante de 7 kilomètres à Meschers-sur-Gironde vendredi après midi. Elle se baignait avec un groupe d'enfants d'une colonie de vacances organisée par une association d'Orléans qui a été pris par la marée et la houle. Trois autres membres du groupe, un moniteur et deux enfants avaient du être secourus également. Une autre fillette avait pu être sauvée, et hospitalisée à Saintes.

Le parquet de Saintes a ouvert une enquête pour comprendre comment un tel drame a pu se produire. Le procureur de permanence que nous avons contacté ce lundi soir ne communique aucune information.