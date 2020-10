Un corps sans vie découvert à Centuri

Un corps sans vie a été découvert sur la commune de Centuri dans le Cap-Corse. L a découverte a été faite, lundi après-midi par des chasseurs, dans la végétation, sur les hauteurs du village. Le corps etait camouflé sous des branchages. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie de Haute-Corse se sont rendus sur place, tout comme les enquêteurs de la section de recherche et le procureur de la République de Bastia. Une enquête a été ouverte par le parquet. Le corps retrouvé serait en état de décomposition avancée. Une autopsie et différentes analyses devraient être effectuées très rapidement afin de déterminer précisément les causes de la mort.