Un corps sans vie retrouvé à Villefontaine, sans doute celui de Victorine

C'est dans un étang qui longe le chemin que Victorine devait emprunter pour rentrer chez elle, qu'un corps a été retrouvé ce lundi midi. La procureure de la République de Vienne a confirmé la découverte d'un cadavre en début d'après-midi ce lundi, sans toutefois confirmer qu'il s'agit bien de la jeune fille.

Il est pourtant très probable qu'il s'agisse de Victorine. Ses effets personnels ont été retrouvés au bord de l'étang de Saint-Bonnet, à Vaulx-Milieu. Selon la procureure de République, qui s'est longuement entretenue avec la famille, "ça n'a pas l'air d'un accident" a-t-elle déclaré sur place.

Sans doute pas un accident

"Je ne suis pas en mesure de vous confirmer qu'il s'agisse du corps de Victorine" a ajouté Audrey Quey, "nous sommes en attente des techniciens d'investigation criminelle qui vont arriver d'ici peu. Je vous en dirai plus juste après" a-t-elle poursuivi.

"Bien évidemment mes pensées aujourd'hui vont avant tout à la famille, aux parents, frères et sœurs de Victorine, qui sont actuellement à la brigade de gendarmerie de Villefontaine. Et que j'ai reçu avant de me rendre sur place. [...] Ils attendent de savoir si ce corps est celui de leur fille. Nous allons poursuivre les investigations. Il y a des moyens exceptionnels qui sont mis en œuvre par la gendarmerie pour localiser cette jeune fille de puis hier et arriver à comprendre ce qu'il s'est passé" a-t-elle conclu.

Aucun signe de vie depuis 19h00 samedi

La jeune fille, âgée de 18 ans, n'avait pas répondu au téléphone ou donné signe de vie depuis samedi soir et un dernier appel passé sur son téléphone aux abords du stade de la Prairie, à Villefontaine, en Isère.

Les recherches s'étaient concentrées, ces dernières 24 heures, autour de deux étangs celui des Fougères et celui de Saint-Bonnet qui se trouvaient sur le chemin de son domicile.