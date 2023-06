Un Corrézien condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir tué le chat de son voisin

Selon l'octogénaire, le chat de son voisin venait sur son terrain et faisait des dégâts

Ce jeudi, le tribunal de Brive est allé au delà des réquisitions du parquet. Un homme de 84 ans comparaissait pour avoir tué le chat de son voisin en août 2022. Se disant excédé, l'octogénaire a tiré sur l'animal avec un fusil à plomb.

ⓘ Publicité

"Il me cassait les pieds : terminé". C'est ainsi que Marcel Da Costa a conclu les débats de son procès. A la barre, le vieil homme explique qu'il ne savait pas qu'il s'agissait du chat de son voisin. Il exprime plus de regrets d'avoir privé son voisin de son chat que d'avoir tué l'animal à proprement parlé.

Excédé par les dégâts

Il faut dire, poursuit-il que l'animal venait souvent saccager son potager, tuer les petits lapins sauvages sur son terrain et à même une fois uriné dans sa voiture et griffé un siège. Alors un jour il a pris un fusil, prêté par un ami selon lui, et attendu l'animal. Il lui a tiré en pleine tête. Il n'a même pas tiré un coup de semonce en l'air qui l'aurait fait fuir, remarque l'un des avocats des associations de défense animale présentes au procès. Il voulait donc vraiment le tuer.

Ce ne serait peut-être pas son premier fait du genre. Plusieurs chats auraient disparu ces dernières années. Le vieil homme nie en bloc. Dans le quartier pourtant, affirme le malheureux propriétaire du chat, on dit qu'il vaut mieux ne pas avoir d'animal tant que Marcel da Costa sera là.

Après plusieurs heures de délibérations, l'octogénaire est condamné à 3 mois de prison avec sursis, mais également à verser 500 euros de dommages et intérêts au propriétaire du chat. Il a aussi interdiction de détenir un animal à vie, de détenir et d'utiliser des armes pendant 5 ans.