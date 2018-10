Un Corrézien contrôlé à 234 km/h dans le Lot

Par Nicolas Blanzat, France Bleu Limousin et France Bleu Occitanie

Un chauffard domicilié en Corrèze n'a plus de permis depuis ce samedi. Et pour cause : il a été contrôlé à 234 km/h sur l'A20 dans le Lot au volant de sa puissante voiture.