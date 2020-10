Un Corrézien de 31 ans mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans et corruption de mineur

Un homme de 31 ans a été mis en examen ce lundi par le procureur de Tulle. Pour agression sexuelle sur mineur et corruption de mineur. Les victimes sont quatre enfants d'une même famille, âgés de 7, 10, 13 et 14 ans. L'auteur présumé des faits est un ami des parents. A plusieurs reprises, ces derniers ont confié leurs enfants à cet homme pour qu'ils passent la nuit chez lui. Jusque là inconnu des services de police et de la justice, il est soupçonné d'agression sexuelle sur les trois plus grands. Et de corruption de mineur sur les quatre enfants.

Il allait chercher les enfants chez leurs parents

En ce qui concerne la corruption de mineur, il a montré aux enfants des objets sexuels mais aussi des films pornographiques tout en se masturbant devant eux selon le parquet. Tout cela à son domicile. C'est l'un des enfants qui a prévenu sa mère. Une plainte a immédiatement été déposée. Les faits se sont étalés de juillet 2019 à juillet 2020. Il a en partie reconnu les faits. Le procureur a demandé son placement en détention provisoire en attente de son jugement. Le juge de la détention et des libertés devait trancher ce mardi soir.