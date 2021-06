Un cortège de mariage a semé la pagaille ce samedi entre Lens et Seclin

Samedi après-midi, un cortège de mariage a bloqué une partie de l'A21 à l'entrée de Lens. Quelques minutes plus tard, après une course poursuite avec la police, une Lamborghini s'est crashé sur un terre plain à la sortie de l'A1. Son conducteur est en détention provisoire et sera jugé le 19 juillet.