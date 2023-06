Un cortège de mariage bloque une route près de Metz, la CRS autoroutière appelle à la retenue

La CRS autoroutière ne veut pas de cortèges de mariage "dangereux" sur l'A31 et la rocade de Metz. Une patrouille de policiers a dû intervenir, samedi 24 juin, au niveau du rond-point de Fey. De jeunes mariés et leurs invités y ont bloqué la circulation, provoquant des ralentissements sur la RN431, a appris France Bleu Lorraine, confirmant une information du Républicain Lorrain.

Ce cortège de mariage est repéré vers 16 heures par les caméras de vidéo-surveillance de la Direction interdépartementale des routes de l'Est (Direst). Des automobilistes qui l'ont croisé appellent aussi le 17. En tout, une dizaine de véhicules se suivent et en tête, une puissante berline allemande qui zig-zague dangereusement sur la RN431, dans le sens Technôpole-A31.

Jusqu'à un an de prison

À proximité du rond-point de Fey, cette voiture s'arrête sur la chaussée et provoque d'importants ralentissements. Une patrouille de la CRS autoroutière est envoyée sur place pour constater l'infraction. Le conducteur de la berline, un Messin de 25 ans, détenteur de ses douze points de permis, sera convoqué devant un tribunal en début de semaine prochaine. Il encourt jusqu'à un an de prison, une forte amende et le retrait de six points de permis pour entrave à la circulation.

La CRS autoroutière profite de ces perturbations pour appeler les futurs mariés à la retenue, avant les premiers départs en vacances le week-end prochain. En 2018, un automobiliste avait écopé d'un an de prison après avoir bloqué, le 1er juillet 2017, la circulation sur l'A31 à hauteur de Metz-Centre, lors d'un mariage.