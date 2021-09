Un côte-d'orien condamné à six mois d'emprisonnement ferme pour violences sur sa compagne

Cinq jours après avoir été interpellé pour des violences volontaires sur sa compagne avec laquelle il est en procédure de séparation, un côte-d'orien de 33 ans a été condamné ce lundi après-midi à 12 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Dijon. Une peine qu'il va pouvoir purger à domicile avec un bracelet électronique et avec contrôle judicaire.

Un différend dans le couple à propos de la garde de leur fille de six ans

Le ton monte et les insultes fusent. La victime préfère alors ne pas poursuivre la conversation mais son époux va tenter de l'appeler plus d'une quarantaine de fois. Restant sans réponse, l'homme décide alors de se rendre au domicile du couple, domicile qui n'est plus le sien. Il est accompagné par sa nouvelle compagne et une fois arrivé sur place, il perd son contrôle et s'en prend à la mère de sa fille en tentant de l'étrangler.

La victime très choquée par ces violences a obtenu 5 jours d'Interruption temporaire de travail. Le tribunal condamne également l'homme violent à suivre des soins psychologiques et lui interdit d'entrer en relation avec la mère de sa fille. Quant à sa nouvelle compagne, elle est accusée d'avoir participé à cette "expédition punitive" et écope de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.