Un Côte-d'Orien interpellé en possession d'images pédopornographiques

L'interpellation du quadragénaire a eu lieu au cours de la deuxième semaine de décembre, mais n'est révélée que ce lundi 21 décembre par la gendarmerie grâce à une collaboration entre la section de recherches de Dijon et les gendarmes de la communauté de brigades de Mirebeau-sur-Bèze. L'homme agé de 42 ans est soupçonné d'avoir procédé au téléchargement de plusieurs centaines de fichiers numériques à caractère pédopornographique, "tout particulièrement des fichiers vidéo mettant en scène des mineurs" précisent les gendarmes. Ils expliquent également avoir trouver la trace de ces documents dans ses équipements informatiques. Les ordinateurs lui ont été saisis.

Le suspect a été présenté devant le Parquet du Tribunal Judiciaire de Dijon et est convoqué pour une comparution devant le Tribunal Correctionnel le 19 mai 2021. Il sera jugé pour "détention, acquisition et diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communications électroniques". En attendant, et afin d'éviter toute réitération des faits, cet homme est placé sous contrôle judiciaire assorti de mesures contraignantes.