Un coulée de boue à Evreux à cause d'une rupture de canalisation d'eau

On a failli frôler la catastrophe samedi 18 novembre, dans l'après-midi, dans le quartier Saint-Michel d'Evreux. Une rupture de canalisation d'eau potable dans les hauteurs de la ville a causé de gros dégâts.

Une importante canalisation est endommagée par une pelleteuse sur un chantier, quartier Saint-Michel à Evreux, samedi 18 novembre vers midi. L'eau se déverse à un débit très important pendant plusieurs heures vers la rue en contre-bas, et ravine sur la pente de la falaise. L'incident provoque une coulée de terre, de végétation et de pierres.

La coulée arrive sur les habitations en aval, rue David, plusieurs sont infondées. D'après la police, ça aurait pu être très grave : "On a frôlé la catastrophe." Quand de l'eau se déverse dans une pente comme celle de la falaise au-dessus de la rue David, la coulée et les pierres prennent de la vitesse et de la puissance.

Il n'y a pas de blessés, mais 23 personnes ont été évacuées et relogées.