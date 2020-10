Un coup de feu au Port du Rhin, à Strasbourg

Un coup de feu a retenti ce vendredi 16 octobre en fin d'après-midi quartier Port du Rhin, à Strasbourg indique la police. Aucun blessé, mais l'incident a provoqué plusieurs perturbations sur les axes routiers et ferrés.

Pas mesure de sécurité, le Pont de l'Europe, entre Strasbourg et Kehl (Allemagne) a été fermé. Six TER et un TGV en direction de l'Allemagne ont été arrêtés. Le trafic a repris vers 19 heures précise la SNCF.

Une enquête a été confiée à la police judiciaire de Strasbourg.