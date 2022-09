Un coup de feu entendu à Kehl près d'une école, un suspect arrêté

Un coup de feu a été entendu ce jeudi vers 14h près d'une école à Kehl en Allemagne, ville frontalière de Strasbourg, dans le secteur du lycée professionnel Berufschule. De nombreux renforts de police se sont rendus sur place, dans le quartier de la Karlstrasse. Il n'y a pas eu de blessés.

Un adolescent interpellé

Un suspect a été identifié une heure plus tard selon la police d'Offenburg, il s'agit d'un adolescent. Il se cachait dans un buisson et est tombé nez à nez avec une patrouille de police. On ne connaît pas son implication dans l'affaire. Il n'avait pas d'arme sur lui. D'après les premiers éléments de l'enquête, il y a eu une bagarre entre des jeunes. On ne sait pas si un coup de feu a été véritablement tiré. Une enquête est en cours.

Pendant deux heures la ville de Kehl a été bouclée. Les tramways entre le quartier du Port du Rhin et Kehl ont été stoppés, la frontière fermée. Tout est rentré dans l'ordre vers 16h.

Personne n'a été trouvé sur place par la police © Radio France - Aurélie Locquet