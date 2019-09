Un coup de feu tiré au palais de justice du Mans

On est passé pas loin du drame hier au tribunal du Mans. Selon nos confrères du Maine Libre et de Ouest France, un coup de feu aurait été tiré dans les locaux du palais de justice, heureusement sans faire de blessé.

Le Mans, France

L'incident s'est produit hier après-midi vers 17H. Selon des témoins cités par le Maine Libre, un prévenu déféré au parquet, aurait bondi sur un policier et aurait tenté de se saisir son arme de service. Un coup de feu est parti. sans que l'on sache pour l'instant qui a tiré, l'homme ou le policier. La balle se serait fichée dans un mur du tribunal, heureusement sans faire de blessé. Mais selon Ouest France, la balle est passée très près d'un des greffier du tribunal. Une enquête a été ouverte pour connaitre les circonstances de cet incident qui aurait pu tourner au drame. Elle a été confiée au parquet de Laval. Elle devra déterminer qui a tiré et comment un suspect a pu s'emparer de l'arme d'un policier, en plein tribunal... avec du public, des avocats, des magistrat et des policiers.