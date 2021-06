Un coup de filet mondial contre le crime organisé permet l'arrestation de centaines de suspects

L'opération "Bouclier de Troie" menée par la police internationale pendant des années vient de permettre de démanteler un gigantesque réseau de mafieux et narco-trafiquants. De nombreuses vies ont pu être sauvées.

Un gigantesque coup de filet. Plus de 800 suspects ont été arrêtés dans le monde lors d'une opération de police internationale en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, a annoncé mardi 8 juin l'agence Europol. Plus de 700 lieux ont été perquisitionnés, permettant de mettre la main sur huit tonnes de cannabis. Le résultat d'une longue enquête qui a duré trois ans aux quatre coins de la planète.

Des milliers de messages cryptés décodés

Pour permettre de remonter jusqu'aux malfaiteurs, la police a fourni aux trafiquants, aux membres de la mafia, des appareils cryptés développés par le FBI et vendus sur le darkweb dans plus de 100 pays. L'application "ANoM" était installée sur ces téléphones privés de toute autre fonctionnalité, s'échangeant sur le marché noir et ne pouvant communiquer qu'avec les autres téléphones contenant l'application.

Une méthode qui a porté ses fruits puisque la police a pu décoder, via cette application, des milliers de communications cryptées, très utilisées par les réseaux criminels en tout genre. Des messages échangés entre les suspects sur des projets d'assassinats, des trafics d'armes ou de drogue, de blanchiment d'argent.

"Plus de 100 menaces mortelles ont été déjouées", affirme le directeur adjoint de la police fédérale américaine, Calvin Shivers. Les quantités de drogue et d'armes saisies sont phénoménales d'après Europol et le FBI. Ils doivent tenir ce mercredi une conférence de presse pour détailler les résultat de cette opération inédite baptisée "Trojan Shield", "Bouclier de Troie".