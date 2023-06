"Un coup important porté au trafic de drogue en Vaucluse", deux tonnes de cannabis saisies

Les gendarmes ont frappé fort contre le trafic de drogue dans le Sud-Est de la France. Le parquet de Marseille vient de communiquer sur la saisie exceptionnelle réalisée dans la nuit de jeudi à vendredi. Un semi-remorque a été intercepté avec 1,4 tonne de résine de cannabis, au péage de Remoulins, près d'Avignon. Des perquisitions chez 14 personnes placées en garde à vue leur ont permis de saisir 500 kilos supplémentaire. Ce qui porte à 2 tonnes cette saisie record. Pour les gendarmes de Vaucluse, c'est tout un réseau qui est mis à terre.

Tout le Sud-Est alimenté grâce à ce semi-remorque

Il faut dire qu'ils ont mis les moyens. L'enquête a duré un an, sous l'égide de la section de recherche de Marseille, avec le soutien du groupement de gendarmes de Vaucluse. Ensemble, ils ont ciblé un dealer fraîchement sorti de prison et ils ont réussi à mettre au jour des allers retours hebdomadaires d'un semi-remorque depuis l'Espagne. Celui ci s'arrêtait soit dans le Vaucluse, soit dans les Bouches du Rhône et sa cargaison, des centaines de kilos de drogue à chaque fois, alimentait les points de deal de ces deux départements mais aussi du Var et des Pyrénées Orientales.

Ce camion a été intercepté dans la nuit de jeudi à vendredi, au péage de Remoulins. Quatorze personnes ont été interpellées dans la foulée. Deux-cents gendarmes ont été mobilisés pour l'opération, dont le GIGN et son antenne d'Orange. D'après les gendarmes de Vaucluse, c'est un trafic industrialisé qui tombe à terre. "On espère, disent-ils, que ça va faire très mal au trafic de drogue". Mais la nature ayant horreur du vide, ils espèrent aussi que d'autres trafiquants ne prennent pas la relève.

À l'issue des gardes à vue, 11 personnes, certaines déjà connues dans le milieu du narco-banditisme ont été mises en examen, dont neuf sont placées en détention provisoire. Des voitures, dont certaines de luxe ont également été saisies, ainsi que des armes et de grosses sommes d'argent.