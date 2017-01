Un couple âgé agressé lors du braquage de leur bijouterie dans le Cher

Un couple de bijoutiers, âgé de 64 et 71 ans, a été agressé mercredi soir à Loye-sur-Arnon, dans le Cher. En plus du butin, les voleurs sont repartis avec la voiture de leurs victimes.

Le couple de gérants de la bijouterie Art B.J., au lieu dit Planche à Loye-sur-Arnon, était seul, mercredi soir, dans le bâtiment. Les voleurs sont arrivés en voiture, on sait qu'ils étaient plusieurs mais on ne sait pas combien exactement. Et ils n'ont pas hésité à frapper le gérant, âgé de 71 ans, le tout devant sa femme, âgée elle d'une soixantaine d'années.

Avant de partir, les malfrats ont incendié la voiture avec laquelle ils sont venus. Et ils sont repartis avec la voiture de leurs victimes. Le reste du butin n'est pas encore connu, une enquête a été ouverte. Le propriétaire, légèrement blessé par les coups, est sorti de l'hôpital ce matin. Il est désormais entendu, avec sa femme, par les gendarmes.