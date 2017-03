Un couple agressé à St Florent sur Cher

Ils en voulaient sûrement à la recette de son bar de nuit : une habitante de St-Florent sur Cher a été violemment agressée très tôt ce matin, ainsi que son mari. Les faits, se sont déroulés au domicile de ce couple, alors que la dame rentrait chez elle au petit matin...

Il était entre quatre et cinq heures du matin, cette dame venait de sortir de sa voiture devant chez elle lorsque plusieurs individus l'ont assaillie. Ils l'ont aspergée d'hydrocarbures probablement dans le but de lui dérober la caisse de son établissement, un bar de nuit à Bourges. Son mari qui était dans la maison, a entendu les cris, il a voulu réagir, mais les agresseurs sont alors rentrés dans le domicile. L'homme a été molesté. Les voleurs ont fouillé l'intérieur et sont repartis, d'après le parquet de Bourges, avec du numéraire mais aussi quelques objets de valeur, des bijoux notamment. Le butin précis n'est pas encore défini. Ce dont on est sûr, c'est que ces individus avaient des armes à feu. Leur nombre reste flou. L'enquête ne fait que commencer. Les deux victimes ont subi des examens à l'hôpital mais ont pu ressortir. Aucune blessure sérieuse.