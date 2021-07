Un couple attaqué par son pitbull à Noyelles-sous-Lens

Les faits se sont déroulés ce lundi soir à Noyelles-sous-Lens: un chien a attaqué pour une raison encore inconnue ses propres propriétaires. Il s'agit d'un pitbull, donc d'un chien de catégorie 1, considéré comme dangereux et pour lequel il faut un permis de détention. La femme, âgée de 40 ans, et l'homme, âgé lui de 48 ans, ont tous les deux été blessés, elle plus légèrement et lui gravement. Le chien les a mordu au niveau des avant-bras. Ils ont été conduits à l'hôpital de Lens. C'est un membre de la famille qui a appelé les secours depuis la maison familiale.

Les trois enfants de la famille, âgés de 12, 16 et 17 ans, indemnes mais choqués, ont été pris en charge par leur grand-mère. C'est la police réussi à capturer le chien avec l'aide des services de la fourrière.