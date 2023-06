Un couple au RSA soupçonné de blanchiment d'argent

Un couple habitant Varaize, près de Saint-Jean-d’Angely en Charente-Maritime, soupçonné de blanchiment d’argent. Lui est âgé de 57 ans, elle de 50 ans. Les enquêteurs sont remontés jusqu'à eux après une alerte d’un magasin de bricolage de Niort, fin 2022. Ce magasin remarque une attitude suspecte, un individu vient acheter du matériel en liquide, plusieurs fois et toujours pour une somme de moins de 1000 euros indique la police. Du matériel restitué à chaque fois quelques jours plus tard et remboursé par l'enseigne sur le compte bancaire. Le magasin prévient alors le tribunal judiciaire.

Plus de 300.000 euros d'argent illicite

Le Gir, groupe interministériel de recherches, de Poitiers est saisi. Les enquêteurs identifient plus de 300.000 euros d'argent illicite sur cinq ans, entre 2017 et 2022 pour ce couple parent de deux enfants, au RSA et inscrit à la banque alimentaire. En garde à vue, les deux suspects ont expliqué que l'argent venait de l'étranger, sans donner la preuve de ces transferts. Les enquêteurs ont saisi 25.000 euros sur un compte mais aussi 11.000 euros de vêtements neufs, un véhicule à 20.000 euros et une maison en Charente-Maritime pour un montant de quasiment 100.000 euros. Les deux quinquagénaires sont convoqués devant la justice à Niort le 7 décembre 2023.