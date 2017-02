Un couple de toxicomanes condamné à de la prison ferme pour un vol avec violence à Maureillas

Un couple a été condamné vendredi à de la prison ferme pour avoir volé et agressé un habitant de Maureillas, dans les Pyrénées-Orientales, début février. Quatre ans pour lui, trente mois pour elle.

"Votre dossier aurait pu atterrir aux assises", prévient le procureur, en s'adressant aux deux prévenus qui comparaissent ce vendredi au tribunal de Perpignan. Ils sont poursuivis pour avoir volé et agressé un habitant de Maureillas le 9 février.

Ce soir-là, vers 19 heures, la victime est chez elle. Quelqu'un sonne à la porte. L'homme, âgé de 67 ans, regarde par la fenêtre de sa chambre. Il voit deux silhouettes avec des capuches. Une voix de femme lui demande quelque chose, alors il ouvre la fenêtre. La femme s'engouffre dans la chambre, pousse la victime qui tombe sur son lit.

Coups de taser, coups de valise

La femme lui assène alors plusieurs coups de taser, des décharges électriques à la gorge et sur la poitrine. "Un risque vital", souligne le procureur. Le rôle de cette femme de 45 ans, c'est d'immobiliser la victime pour que son compagnon fouille la maison. Lui seul connaît les lieux, il a été embauché trois mois par la victime en tant que peintre en bâtiment. "Je savais qu'il avait de l'argent, reconnaît le prévenu. J'ai demandé à ma compagne de venir pour qu'il ne me reconnaisse pas."

La femme ne parvient pas à maîtriser durablement la victime. Alors l'homme lui vient en aide, saisit une valise posée dans la chambre et frappe à la tête. Il enchaîne avec des coups de poing au visage.

600 euros pour de la drogue

Finalement, le couple repart avec le porte-feuille de la victime, qui ne se porte pas partie civile. À l'intérieur, il y a 600 euros. De quoi s'acheter 10 grammes de cocaïne à La Jonquère. C'est pour cette raison que les prévenus ont planifié le vol. Tous deux sont toxicomanes, avec des histoires difficiles. Ils comparaissent les yeux tirés, en pleurs.

Maître Youssouf Sow, avocat du prévenu. Partager le son sur : Copier

Lui a grandi en orphelinat, elle a trois enfants et ne travaille plus depuis un accident de travail qui l'a fait plonger dans la drogue. Lui est condamné à 4 ans de prison ferme, elle à trente mois. "Cette peine est inappropriée, regrette l'avocat de la prévenue, Maître Nabil Belmokhtar. Elle n'a aucun antécédent judiciaire et sa vie est atroce depuis son accident de travail. Elle a tout perdu." Même réaction du côté de l'avocat du compagnon. "Mon client a besoin de se soigner", martèle Maître Youssouf Sow.

Maître Nabil Belmokhtar, avocat de la prévenue. Partager le son sur : Copier

Les prévenus sont directement repartis en prison.