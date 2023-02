Un couple condamné en Dordogne pour avoir abusé des 500.000€ gagnés au Loto par leurs proches

Le couple de Beauregard-de-Terrasson avait empoché 513 000 euros, ils accusaient leur nièce et son mari de s'être arrogé l'argent (photo d'illustration).

C'est l'histoire d'un "deal familial" qui a très mal tourné. Un couple de sexagénaires handicapés de Beauregard-de-Terrasson qui a gagné 513.000 euros à Euromillions en 2014 accusait leur nièce et son mari banquier d'abus de faiblesse devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Le couple de prévenus, originaire de la région toulousaine, a été reconnu coupable, ce lundi 13 février, par le tribunal correctionnel de Périgueux. Ils devront payer pas moins de 518.000 euros de dommages et intérêts au gagnants du jeu de hasard.

Le directeur d'agence bancaire et sa compagne, âgés de 54 ans aujourd'hui, avaient noué un contrat moral avec le couple de personnes âgées qui venaient de gagner le jackpot. Les Haut-Garonnais les ont convaincus de dire à la Française des Jeux qu'ils avaient joué tous les quatre, afin de partager les gains. La nièce et son mari avaient empoché 80% de la somme , laissant peau de chagrin aux véritables gagnants.

Le "deal familial" au cœur du procès

En échange, ils avaient fait construire une maison pour le couple de personnes âgées à Beauregard-de-Terrasson, et promettent de subvenir à leurs besoins. Mais ce sont les Toulousains qui restaient propriétaires. La belle histoire déraille en 2020, quand le couple handicapé découvre que le demi-million d'euros a été dilapidé. Ils accusent la nièce et le banquier d'avoir remboursé leurs propres dettes avec l'argent, d'avoir acheté deux appartements à Toulouse.

À l'audience, au début du mois de janvier 2023, les prévenus ont contesté cette version : "C'est eux qui nous ont demandé d'encaisser le chèque pour ne pas perdre leurs allocations" , assure la nièce qui a évoqué un "deal familial". Pour maître Rouger et maître Rueda, les avocats de la défense, il s'agissait d'un "procès moral sans aucune infraction pénale". Certes, la nièce et son mari "ont fait des erreurs" , mais il n'y a "aucune preuve, ni témoin" que leurs clients aient organisé la dilapidation de l'argent.

518.000 euros de dommages et intérêts

Le tribunal n'aura pas entendu leurs arguments. La nièce et son mari banquier sont condamnés à 10.000 euros d'amende pour abus de faiblesse, dont 4.000 avec sursis. La maison au cœur du litige leur est confisquée, le couple de sexagénaire victime pourra la récupérer en entamant les démarches auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du ministère de la Justice.

Les deux prévenus se voient également confisquer l'un de leurs appartements à Toulouse, acheté grâce à l'argent du jackpot Euromillions de leurs proches. Ils devront en tout verser aux victime la somme de 518.550 euros de dommages et intérêts. Leur avocat, Maître Clément Rouger, doit dire rapidement si ses clients comptent faire appel de la décision de justice.