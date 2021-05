Un couple d'Amilly victime d'une tentative d'escroquerie "wash wash"

L'Est Républicain

Dans une escroquerie dite " wash wash", l'escroc propose de payer sa victime avec des billets sales et noircis. Pour les nettoyer et les rendre utilisables, il vend à côté et à prix d'or un pseudo "produit miracle". Evidemment, tout est faux : son objectif est uniquement de soutirer de l'argent, du vrai celui-là, à des victimes un peu trop crédules. Voilà ce qui a bien a failli arriver à un couple d'Amilly

1/ La mise en confiance

En février 2021, ce couple d'Amilly, qui cherche à vendre son pavillon, est mis en relation avec un acheter potentiel. Il dit travailler pour un ministre au Congo et être relativement aisé. Il vient alors visiter la maison et leur fait une offre à 230.000 euros. Seulement, il a une condition : il paiera 187.000 euros devant le notaire et le reste en liquide. Le couple de vendeurs n'y voit pas d'inconvénients et commence même à rédiger une promesse de vente.

2/ Le produit magique

Quelques jours plus tard, le faux acheteur revient à Amilly avec une partie de la somme en liquide. Il sort alors d'un coffre fort des liasses de papiers noirs. Il explique qu'il s'agit de billets de 50 euros qu'il a dû lui même noircir pour pouvoir "passer les frontières". L'escroquerie "wash wash" peut alors se mettre en place. Il sort de sa poche une fiole de produit "spécial" qui dit-il "permet de nettoyer les billets et les rendre utilisables". D'ailleurs, dans la foulée, il fait une démonstration au couple. Ce dernier récupère un des billets et part le dépenser, sans souci, chez un commerçant du coin.

3/ Les doutes et les pressions

Après cet épisode, le couple d'Amilly commence à avoir de sérieux doutes notamment l'épouse qui travaille dans une imprimerie du montargois. Quelques jours auparavant, un individu est venu dans son entreprise faire découper des papiers noirs au format d'un billet de 50 euros. Mais, le couple comprend vraiment qu'il a affaire à un escroc quand ce faux acheteur revient à la charge quelques jours plus tard. Il leur propose du " produit miracle" pour décolorer les billets contre 50.000 euros, puis contre 10.000 euros. Cette fois, le couple dit non et met fin aux discussions.

Après plusieurs semaines d'investigations, le faux acheteur et deux complices ( âgés de 40 et 56 ans) ont été interpellés par la police le 4 mai au matin à Montargis, Châlette sur Loing et Noyon ( Oise). Une fouille dans un box à Châlette a permis de retrouver des feuilles de papier noircies, au format de billets de banque. Tous les 3 ont été placés ce jeudi en détention provisoire. Leur procès en comparution immédiate est prévu ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Montargis.