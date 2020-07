Un couple d'Anglais découvre deux jeunes migrants dans le coffre de toit de leur voiture sur l'A29

Drôle de surprise pour un couple d'Anglais, ce jeudi matin. Ils roulaient sur l'A29 en Seine-Maritime, quand ils ont entendu du bruit en provenance du toit de la voiture. Le couple s'est donc arrêté sur l'aire de repos d'Haudricourt, et quand ils ont ouvert leur coffre de toit, ils y ont découvert deux jeunes migrants.

Montés dans le coffre de toit à Calais

Deux adolescents de 16 ans, originaires d'Erythrée et de Guinée, qui ont aussitôt pris la fuite. Alertés par les deux touristes, les gendarmes ont rapidement rattrapés les fuyards. Le couple a expliqué aux gendarmes qu'ils avaient traversé l'Angleterre en voiture et qu'ils s'étaient arrêtés dans un hôtel de Calais pour y passer la nuit avant de prendre la direction de la Vendée pour les vacances. C'est sur le parking de l'hôtel que les deux jeunes ont repéré la voiture, pensant avoir affaire à des anglais qui rentraient chez eux par le ferry du lendemain matin, espérant ainsi gagner l'Angleterre. Ils ont donc vidé le coffre des bagages qu'il contenait et se sont cachés à l'intérieur.

Le couple porte plainte

Le Parquet de Dieppe a pris une ordonnance de placement des deux jeunes mineurs. Mais l'Aide Sociale à l'Enfance, l'ASE a refusé de les prendre en charge. Ils ont donc été relâchés. Le couple d'Anglais, lui, a porté plainte pour vol.