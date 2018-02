Mont-de-Marsan, France

On a frôlé la catastrophe ce mardi 14 février sur l'A63. Un couple d'octogénaires a été arrêté juste avant le péage de Bénesse-Maremne dans les Landes, alors que leur voiture roulait à contre-sens depuis plusieurs minutes et sur plusieurs kilomètres.

Une trentaine de kilomètres à contresens

La voiture s'est engagée dans le mauvais sens à hauteur de Biarritz. L'homme au volant confond une sortie d'autoroute avec une voie d'accès et continue de rouler jusqu'à Bénesse-Maremne, soit sur une trentaine de kilomètres. Les gendarmes de l'Escadron de Sécurité Routière (EDSR) des Pyrénées-Atlantiques sont prévenus. Ils arrivent à hauteur du véhicule mais de l'autre côté, sur l'autre voie (les gendarmes n'ont pas le droit de rouler à contre-sens, même lors d'une intervention) et font signe au chauffeur de s'arrêter, en vain.

Pendant ce trajet, le conducteur percute tout de même deux poids-lourds, des collisions légères à chaque fois. C'est après le deuxième choc seulement qu'il s'arrête. "Il était totalement déphasé, effrayé, il ne comprenait pas ce qu'il se passe", explique le commandant René Moog, chef de l'EDSR de Pau. L'automobiliste de 83 ans est blessé au thorax. Sa femme, du même âge,souffre de la cheville. Ils ont été transportés à l'hôpital de Bayonne.

Trois véhicules en contresens en trois semaines

Ce n'est pas le premier conducteur reperé à contresens dans la région, ces dernières semaines. Le 9 février dernier, un homme de 84 ans avait emprunté l'A65 dans le mauvais sens et il avait continué sur 10 kilomètres entre Aire-sur-l'Adour et Saint-Gein, dans les Landes. Le 27 janvier également, une voiture a fait plus de 50 kilomètres dans la mauvaise direction, sur l'A64 entre Peyrehorade et Artix dans les Pyrénées-Atlantiques.

À chaque fois, ce sont des octogénaires qui sont au volant, avec un permis valide. D'où cet appel à la vigilance lancé par les gendarmes : si vous vous retrouvez à contre-sens, n'attendez pas, regagnez immédiatement la bande d'arrêt d'urgence. Et puis, si ça ne vous est jamais arrivé mais que vous sentez que vos capacités et vos réflexes en voiture se réduisent, avec l'âge, et bien pensez à faire une remise à nouveau.

Plusieurs associations proposent des formations et des stages. Dans les Landes, Générations Mouvement- Les Aînés ruraux organise régulièrement des sessions en collaboration avec la gendarmerie.