Un couple d'une fleuristerie de Vaux-sur-Mer devant le tribunal de Saintes pour vente de stupéfiants

Les fleurs de CBD ont le goût et l'apparence du cannabis, mais seulement un effet relaxant et non euphorisant.

Au tribunal pour vente de produits stupéfiants. Un couple de Vaux-sur-Mer en Charente-Maritime n'en revient toujours pas. Ces gérants d'une fleuristerie pensait se diversifier en vendant des produits à base de CBD, des bonbons, de la résine, de l'huile avec un taux de THC inférieur à 0,2% pour être dans la légalité. Aujourd'hui, la justice parle de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession de ces produits. L'avocate des prévenus, maître Hériveaux démonte les accusations :

Il ne s'agit pas d'un trafic de drogue mené par des petits commerçants ! On est très loin de la réalité. - L'avocate des prévenus -

"Le procureur veut nous faire croire qu'il s'agit de cannabis, et que, quelque part, de petits commerçants menaient un trafic de drogue en cachette. Désolé, mais on est très loin de la réalité. Déjà, au départ, ils sont allé voir la police de Royan pour en savoir plus sur la possibilité ou non de vendre ces produits, ensuite, ils n'ont pas assez de substance active du cannabis pour avoir des effets psychotropes. Des analyses ont été menées, et le taux de THC est bien inférieur à 0,2%. A mon sens, on ne peut plus parler de stupéfiants."

Un dossier complexe avec en plus une petite subtilité pour maître Hériveaux : "Dans le droit français, quand la variété de chanvre est autorisée, _seules les graines et les fibres peuvent être vendues, pas les fleurs_. Un arrêté le stipule noir sur blanc, sauf que, le droit européen ne dit pas la même chose. Cet arrêté a été contesté devant la cour européenne, et la cour européenne a condamné la France, et déclaré cet arrêté illégal. Fin de l'histoire."

Soufia, la gérante en toute bonne foi, est aujourd'hui dépassée par la tournure des choses :

Je suis épuisée par la situation, je fais des cauchemars la nuit ... je suis en dépression. - La fleuriste de Vaux-sur-Mer -

_"Franchement,si c'est de la drogue, on ne va pas la placer sur le comptoir, au milieu du magasin. Je suis épuisée par la situation, je fais des cauchemars la nuit, je dors mal depuis des mois, et je suis en dépression. J_e ne peux même plus aller amener mon fils à l'école, la directrice me regarde bizarrement, les professeurs aussi. Il y a ceux qui savent faire la différence entre du CBD et du cannabis, et les autres. J'espère que cette affaire va enfin bien se terminer devant le tribunal."

Des produits interdits à la vente pour ce couple que l'on retrouve pourtant dans d'autres magasins du département. Pour maître Hériveaux "Il y en a à La Rochelle, Rochefort, et même à Saintes à deux pas du tribunal ...allez comprendre ..."