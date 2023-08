Deux personnes d'une vingtaine d'années gravement blessées dans un accident de la route dans le Vimeu

Les pompiers et gendarmes sont intervenus jeudi soir vers 22h30 après un accident de la route à Aigneville dans le Vimeu.

Deux personnes d'une vingtaine d'années ont été gravement blessés jeudi soir dans un accident de la route à Aigneville, dans le Vimeu. Un conducteur de 25 ans et sa passagère ont été héliportées vers l'hôpital d'Amiens vers 22h30 : leur voiture est seule en cause dans l'accident. Celle-ci a percuté un poteau incendie avant de finir sa course dans un arbre.

Plus tard dans la nuit, vers 00h30, les pompiers et gendarmes de la Somme sont intervenus sur un autre grave accident de la route près d'Abbeville. Un homme de 38 ans est décédé, une femme et deux enfants qui se trouvaient à bord sont gravement blessés.