Un couple de Belges d'origine iranienne a été arrêté et inculpé samedi à Bruxelles pour avoir planifié un attentat à l'explosif le même jour contre un rassemblement de l'opposition iranienne en France annonce le parquet fédéral belge ce lundi. La justice belge précise que "l'attentat terroriste a pu être déjoué grâce à une collaboration entre la sûreté de l'Etat belge et les autorités judiciaires françaises et allemandes."

Amir S. et son épouse Nasimeh N., ont été interpellés avec "environ 500 grammes de TATP" (Trirpéroxyde de triacétone) dans leur voiture, un explosif utilisé dans les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016 notamment.

S'y trouvait également "un mécanisme de mise à feu dissimulé dans une trousse de toilette", a précisé le parquet dans un communiqué. Les services de déminage ont été appelés pour faire sauter l'explosif de manière contrôlée.



Trois suspects en garde à vue en France

Le couple est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat à la bombe samedi à Villepinte, près de Paris, lors d'un rassemblement organisé par les Moudjahidine du Peuple Iranien (MEK), a précisé le parquet dans un communiqué. Près de 25.000 personnes y ont assisté.

Les deux Belges d'origine iranienne âgés de 38 et 33 ans, ont été inculpés pour "tentative d’assassinat terroriste et de préparation d'une infraction terroriste" et placés sous mandat d'arrêt.

Trois autres suspects sont en garde à vue en France. "Les investigations visent à préciser la nature des relations qu'ils pouvaient entretenir avec les suspects interpellés en Belgique" a indiqué une source judiciaire à l'AFP. Un diplomate iranien, contact du couple, a également été interpellé en Allemagne. Des perquisitions ont par ailleurs été menées dans cinq localités en Belgique. Aucune information n'a été communiquée sur leurs résultats.