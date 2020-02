Un couple de cambrioleurs qui écumait le Montargois condamné à de la prison ferme

Un homme de 40 ans et sa compagne de 39 ans ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Montargis ce mercredi soir. Le couple vivait de divers cambriolages et escroqueries depuis plusieurs semaines. L'homme, multirécidiviste, a été condamné à vingt-et-un mois de prison ferme et est incarcéré.

Casier judiciaire bien rempli

L'homme, multirécidiviste au casier judiciaire bien rempli, écope de dix-huit mois de prison ferme, plus une peine de trois mois ferme au titre d'une précédente condamnation, soit vingt-et-un mois de prison ferme. Il a été incarcéré à l'issue de l'audience.

Sa compagne est condamnée à huit mois de prison, dont quatre mois ferme. Les deux sont en couple depuis sept mois, et vit de divers larcins, selon le procureur de la République de Montargis.

Un couple qui vit de différents larcins

Loïc Abrial indique que le couple se déplaçait en voiture (alors même que les deux sont sous le coup d'une suspension de leurs permis de conduire) et squattait des maisons vides, en profitant pour dérober les objets de valeur à l'intérieur et pour en cambrioler d'autres, indique le ministère public.

Objets volés puis rapidement revendus

Le contenu d'un cabanon, avec divers outils de jardinage et cambriolage, aurait ainsi été dérobé, et les objets (d'une valeur de 1500 euros) rapidement revendus ensuite à un commerce d'achat de produits d'occasion (matériel Hi-fi, petit électroménager...). Les différents délits ont été commis à Villemandeur et Ferrières-en-Gâtinais. L'homme a également été condamné pour conduite sans permis et falsification et usage de chèques volés.

Arrêtés mardi

L'enquête a été menée par la police de Montargis, en lien avec la brigade de gendarmerie de Ferrières-en-Gâtinais. Le couple avait été repéré par des riverains en train de cambrioler une habitation à Villemandeur la semaine dernière. Recherchés, les deux complices ont été arrêtés lors d'un contrôle routier ce mardi, puis jugés ce mercredi dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.