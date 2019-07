TÉMOIGNAGE - Un couple de Colmar échappe à l’éruption du Stromboli

Situé sur l'archipel italien des Éoliennes, le volcan Stromboli est l'un des plus actifs d'Europe.

Colmar, France

Un touriste est mort après la forte éruption du volcan Stromboli au large de la Sicile, ce mercredi en fin d'après midi. Des dizaines de personnes ont du être évacuées. Un couple de colmarien a eu une grosse frayeur. Patrick et sa femme étaient sur un petit hors bord, à moins de 300 mètres du volcan quand la terrible explosion s'est produite.

"C'est devenu un enfer. Il y avait une nuée ardente, des nuages noirs qui sont descendus.(...)J'ai mis plein gaz. J'étais peut-être à 30 km/h et le nuage nous suivait. Moi je pensais que c'était la fin parce qu'à un moment donné, il allait plus vite que nous. Je pensais qu'on était mort. Il nous collait aux fesses. C'est comme un James Bond! On était à poil sur notre bateau à fond la caisse. C'était commune une avalanche, mais au lieu d'être blanche, elle était noire."