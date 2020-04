Un couple de Corréziens interpellés, ils mettaient de la musique fort et tard dans la nuit

Ils mettaient de la musique en pleine nuit et insultaient les voisins qui s'en plaignaient. Un couple de Corréziens résidant près d'Objat ont été interpellés. Et le matériel sono a été confisqué provisoirement

Faire du tapage nocturne peut vous amener devant la justice. Un couple de corréziens résidant dans un village près d'Objat en ont fait les frais. Depuis plusieurs jours les voisins se plaignaient de leur musique à fond tard dans la nuit et des insultes qu'ils leur proféraient s'ils se plaignaient. A trois reprises les gendarmes sont intervenus pour leur demander d'arrêter. Mais en vain. Ils ont donc été interpellés ce jeudi. Et ils comparaîtront en août prochain devant le tribunal de justice de Brive pour une composition pénale. Il leur sera notifié la réalisation d'un stage d'intérêt citoyen et le paiement d'une amende. Et en attendant leur matériel sono est confisqué jusqu'au 11 mai. Toutefois ils ne pourront récupérer celui-ci qu'à la condition de ne pas de nouveau faire de bruit la nuit si d'aventure ils avaient une autre source musicale. Si tel était le cas leur matériel sono serait saisi définitivement et carrément détruit.