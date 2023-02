Un couple de Dordogne poursuivi pour des escroqueries à la rénovation sur plus de 200 clients

Un couple de quadragénaires de Montignac-Lascaux en Dordogne est soupçonné d'avoir escroqué plus de 200 clients dans toute la région avec leur entreprise de rénovation et d'isolation basée à Limoges, pour un montant de plus de 1,7 million d'euros. Ils seront jugés au mois de juillet.