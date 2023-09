Un couple de Douai se bat pour faire reconnaître son enfant, décédé in utero lors d'un accident

"On était à quelques heures de la découvrir, et sous prétexte qu'elle n'a pas eu le temps de respirer, on considère qu'elle n'est rien", raconte Valentin Stoock. Avec sa compagne Angélique Kuberski, ils ont décidé de se battre pour faire reconnaître l'existence de leur petite Jade, décédée le 28 juillet dernier à Athies, près d'Arras dans un accident de voiture, alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère. Le couple qui vit à Douai était en route pour l'accouchement d'Angélique à Arras lorsqu'ils ont été percutés par une voiture roulant en sens inverse. La petite Jade est morte in utero.

"Ca a été une seconde mort pour moi"

Quand Angélique, 24 ans, et Valentin, 27 ans, veulent porter plainte, ils découvrent qu'ils ne peuvent le faire que pour blessures involontaires, celles qu'ils ont eux-mêmes subies. Mais ils ne peuvent pas porter plainte pour homicide involontaire, parce que Jade étant morte dans le ventre de sa mère, elle n'existe pas aux yeux de la loi. La justice ne reconnaît pas un fœtus comme un être vivant. Une double peine pour le couple, et une absence de reconnaissance d'une violence inouïe pour Angélique: "C'est violent, c'est brutal. Déjà l'annonce pour Jade, ça a été une mort intérieure pour moi. Mais d'apprendre qu'elle n'avait pas d'existence aux yeux de la loi, ça a été une seconde mort pour moi. C'est insupportable".

Quand Angélique raconte le combat dans lequel le couple s'est engagé, elle doit s'interrompre régulièrement, empêchée par les sanglots. Elle tient en permanence, serré contre elle, le doudou blanc et rose qui aurait dû être celui de Jade. Rien n'a bougé dans la chambre qui devait accueillir l'enfant, tout y était prêt, le lit à barreaux, la table à langer, la poussette. Depuis les faits, Angélique est régulièrement prise de crises d'angoisse.

Le couple a lancé une pétition sur internet pour faire évoluer la loi et donner une existence légale aux bébés morts in utero © Radio France - Odile Senellart

Malgré la douleur et la colère, le couple trouve la force de se lancer dans le combat judiciaire pour obtenir justice pour leur fille, pour qu'elle puisse enfin être reconnue. **Depuis le drame et la médiatisation de leur combat, le couple reçoit de très nombreux témoignages de familles endeuillées: "toutes ces mamans qui m'envoient des messages et qui souffrent elles aussi de la perte d'un enfant. Elles aussi elles me donnent beaucoup de force pour continuer ce combat pour tous ces anges", explique Angélique.

Le couple est épaulé dans son combat par l'avocat lillois Antoine Regley, spécialisé en droit routier, qui a lancé en leur nom une pétition intitulée Homicide involontaire de l'enfant à naître: l'injustice doit cesser! Il a déposé une plainte auprès du parquet d'Arras pour homicide involontaire. Mais selon lui, il faut aller au-delà du changement de jurisprudence, il faut faire évoluer la loi: "Aujourd'hui, la jurisprudence considère que tant qu'on ne respire pas en dehors du ventre de sa mère, on n'est pas "autrui". Or, pour qu'un homicide involontaire soit reconnu, il faut que ce soit l'homicide d'autrui. La question qu'on veut donc poser aujourd'hui au législateur est de savoir si un enfant de 9 mois, in utero, prêt à naître n'est rien ni personne parce qu'il n'a pas respiré en dehors du ventre de sa mère."

Selon Antoine Regley, si la jurisprudence venait à évoluer, elle pourrait être soumise à une interprétation consistant à dire que ça va remettre en cause la loi sur l'IVG. C'est pour cette raison, qu'il faut selon lui, changer la loi et "inscrire dans la loi ce que l'Organisation Mondiale de la Santé a consacré, c'est-à-dire qu'à 22 semaines de grossesse, un fœtus est viable en ce qu'il est capable de vivre en dehors du ventre de sa mère.". L'avocat propose donc que la distinction soit inscrite dans la loi entre "autrui" et "non autrui" pour que, avant 22 semaines, on ne puisse pas être reconnu coupable d'un homicide involontaire sur un fœtus; et pour que, après 22 semaines, si on perd l'enfant en raison d'un accident, on puisse reconnaître l'homicide involontaire. "En faisant cela, on laisse tranquille, et c'est heureux, la loi sur l'IVG", explique Antoine Regley.

Une affaire similaire à celle Pierre Palmade

Cette affaire rappelle évidemment celle de Pierre Palmade. Le 10 février dernier, en Seine-et-Marne, l'humoriste qui se trouvait sous l'emprise de cocaïne, a provoqué un accident lors duquel une femme enceinte de 7 mois a perdu son bébé. Mais le 21 septembre, un collège d'experts a conclu que le bébé était mort avant sa naissance, ce qui rendrait possible un abandon des charges pour "homicide involontaire" envers Pierre Palmade, une situation exactement similaire à celle d'Angélique et Victor.