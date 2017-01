Un couple de fausses victimes du 13 novembre condamné à six mois de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné ce mercredi un couple à six mois de prison ferme pour tentative d'escroquerie. Vendeurs d'écharpes aux abords du Stade de France, ils avaient tenté de se faire passer pour des victimes des attentats du 13 novembre et d'obtenir des indemnités.

Un couple de ressortissants serbes, habitants d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, a été condamné ce mercredi pour avoir tenté de se faire passer pour des victimes des attentats du 13 novembre. Le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné cet homme de 47 ans et son épouse, âgée de 36 ans, chacun à un an de prison ferme dont six mois avec sursis pour "tentative d'escroquerie" du Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI).

Une plainte et des certificats médicaux

Le 13 novembre ils vendaient des écharpes aux abords du Stade de France, comme souvent, en compagnie d'amis, tous d'origine serbes, et ils ont tenté de se faire passer pour des victimes du troisième kamikaze afin d'obtenir des indemnités du FGTI. Ils ont déposé plainte le 5 janvier 2016 puis demandé, dans deux courriers, des indemnités au FGTI. Ils fournissent même des certificats médicaux : la femme dit souffrir de l'oreille, l'homme dit avoir souffert ce jour-là de douleurs "au cou et au côté gauche du corps" et se trouvé encore en état de "stress". Ils se constituent partie civile dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre, au mois de mars 2016.

Aux enquêteurs, ils assurent avoir été blessés lors de la troisième explosion, survenue vers 21h50. Mais très vite, comme l'a rappelé le président du tribunal, des "incohérences" sont soulevées. Les autres témoins de la scène expliquent qu'ils n'étaient pas là et le portable de la femme est géolocalisé à Aulnay-sous-Bois.

Le couple reconnaît avoir menti en garde à vue

Ce mardi, ils sont donc placés en garde à vue et l'homme reconnaît avoir menti, qu'il cherchait à régler ses problèmes financiers, ses dettes de loyers et d'électricité. La femme reconnaît elle aussi s'être entendu avec son mari.

"J'ai compris ce que vous nous reprochez", lâche l'homme, jugé avec son épouse en comparution immédiate, et assis dans le box en raison d'un handicap. Quand le président l'interroge sur l'argent qu'il convoitait, il répond : "grâce a Dieu, je ne l'ai pas touché". Il assure aussi que c'est son ami, réellement blessé ce soir là qui l'aurait poussé à faire ces démarches. "Mais vous comprenez bien que vous, vous n'êtes pas victime", l'interrompt le président.

Pour l'avocat du FGTI, Olivier Saumon, c'est "insupportable". Il dénonce un comportement "inadmissible". Il rappelle que le FGTI a déjà indemnisé 2434 victimes suite aux attentats du 13 novembre. "On ne peut pas admettre que dans des faits aussi grave on vienne se prétendre victimes face a ces 2434", assène-t-il, réclamant un euro symbolique de dommages et intérêts et rejoint par la procureure qui réclame une "peine exemplaire".

"Vous vous attaquez indirectement aux victimes"

"C'est la misère absolue", plaide de son côté l'avocat du couple, Arnaud Monin. "Il y a une souffrance collective mais je vous demanderai de ne pas faire un exemple", ajoute-t-il, demandant une peine avec sursis. Pour expliquer les six mois de prison ferme, le président s'adresse au couple : "c'est lié au fait que vous vous attaquez indirectement aux victimes".

C'est la quatrième fois que la justice condamne des personnes qui ont tenté de faire croire qu'elles étaient victimes des attentats du 13 novembre 2015.