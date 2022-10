Un couple de grands-parents séquestré chez eux en Dordogne pour une dette de leur petit-fils

L'un est un grand échevelé de 52 ans, l'air bourru, l'autre un jeune de 22 ans qui se reconnaît lui-même comme "impulsif". Les deux habitants du Périgord vert ont été condamnés ce mercredi 12 octobre pour avoir violenté et séquestré chez eux un couple de grands-parents de Dussac. Tout ça parce que le petit-fils des octogénaires devait une dette de 300 euros à l'un d'entre eux.

Dimanche dernier, le couple de retraités est chacun dans son fauteuil, dans leur maison de ce paisible village de 400 habitants en Périgord vert, quand un scooter arrive devant le portail. Par la fenêtre, ils entendent hurler : "On veut le numéro de ton petit-fils !". La grand-mère sort sur le pas de sa porte, mais deux inconnus enjambent le portail et rentrent de force en refermant la porte à clé. Selon le témoignage des retraités, l'un des deux prend la mamie de 80 ans par le cou, quand l'autre prend le papy de 87 ans par les épaules et lui met un couteau sous la gorge en disant : "je ne vous ferai pas de mal".

"Et si l'un d'entre eux avait fait une crise cardiaque ?"

Ce qu'ils veulent ? Prendre le téléphone de la grand-mère pour appeler son petit-fils. Le plus jeune des prévenus lui a vendu une télévision, un four et un frigidaire pour 300 euros, il n'a jamais été payé. Il pensait trouver le jeune homme chez ses grands-parents, c'est pour ça qu'il a demandé à son complice de l'emmener chez eux en scooter. A l'audience, les prévenus se renvoient la faute. Le plus jeune assure que c'est son complique qui a "débarqué comme un pitbull" dans la maison. L'autre nie avoir eu un couteau. "Le vieux monsieur, vous l'avez bien saisi par les épaules ?", demande la présidente : "C'est possible, mais comme un ami", répond le quinquagénaire.

"C'est grave, ce que vous avez fait", recadre la procureure, Diane de Chalup : "Que se serait-il passé si l'un d'entre eux avait fait un arrêt cardiaque?". Le plus jeune des agresseurs, un paysagiste de 22 ans, est très nerveux dans son box. "Vous avez un problème d'impulsivité", fait remarquer la présidente : "Au-delà de l'argent, vous n'avez pas supporté la frustration. C'est un comportement inquiétant." L'avocate des parties civiles enfonce le clou, parlant de deux retraités "terrorisés" depuis l'agression : "Le monsieur ne parle plus. La dame ne mange plus, elle a du mal à dormir".

Un "gamin de la débrouille" au comportement impulsif

Pour l'avocat du jeune prévenu, pas question de relativiser la violence subie par les deux octogénaires. Mais "l'émotion ne doit pas nous empêcher de réfléchir au contexte", explique Me Réda Hammouche. Son client est "un gamin de la débrouille" qui gagne 700 euros par mois. Il est très apprécié par son patron qui tente de le tirer vers le haut. 300 euros, pour lui, c'est important : "Cela ne justifie rien, mais ça ne veut pas rien dire". Son avocat ne demande pas la relaxe, mais un aménagement de peine en bracelet électronique.

Le tribunal l'a entendu. Il a condamné le prévenu de 22 ans à trois ans de prison, dont un an ferme aménagé en surveillance électronique, et obligation de se soigner pour son impulsivité. Son complice de 52 ans est condamné à 18 mois de prison avec sursis. Les deux hommes devront payer 5.000 euros au titre du préjudice moral infligé à leurs victimes.