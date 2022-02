Un couple de jeunes gens disparait sur le front de mer de Biarritz

Un jeune couple de 22 et 23 ans est porté disparu depuis le vendredi 18 février 2022. Nabil et Roxane n'ont plus donné signe de vie depuis cette date. Leur téléphone a borné pour la dernière fois le 18 février vers 18h00 entre le rocher de la Vierge et le phare à Biarritz. Toute personne ayant vu ces jeunes gens à compter du 18/02/2022 est priée de contacter le Commissariat de Police de Bayonne au 05.59.46.22.71.