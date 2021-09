Un couple de joggeurs sauve un adolescent qui a sauté d'un pont en Dordogne

La course matinale d'Hubert et Lydie a probablement sauvé la vie de ce collégien de 14 ans. Peu après huit heures, alors que le couple vient de débuter son jogging, un gros "plouf" se fait entendre sous le pont de Mouleydier, dans la Dordogne. "Tout de suite après, on a vu une tête à la surface" se rappelle Hubert. Les deux Périgourdins se précipitent immédiatement pour venir en aide à ce jeune homme de 14 ans qui vient de se jeter sur pont, une vingtaine de mètres plus haut.

"Une trentaine de minutes dans l'eau"

Hubert se précipite vers le bord de l'eau " je criais, je lui demandais des nouvelles, et je l'ai guidé par la parole jusqu’à la berge". Par chance, il n'y avait que peu de courant dans la Dordogne ce jeudi matin. Le garçon a pu rejoindre le bord de la rivière. Le jeune homme est tout de même resté "une trentaine de minutes dans l'eau" avant que les pompiers ne parviennent à le faire sortir de l'eau. L'adolescent originaire du Bergeracois a été emmené à l'hôpital de Bergerac pour des examens de contrôle.