Un couple de Jurançon mis en examen pour violences conjugales réciproques

Dimanche soir, une énième bagarre du couple s'est mal terminée. Elle a donné deux coups de couteau dans le dos de son mari. Les deux ont été mis en examen pour violences volontaires aggravées.

Un couple de Jurançon a été mis en examen pour violences aggravées. Il s'agit en fait d'une affaire de violences conjugales réciproques. Le mari a 48 ans. L'épouse 43. Cela fait 20 ans qu'ils entretiennent une relation amoureuse faites de violences régulières. Ils ont 5 enfants adolescents ou jeunes adultes. Dimanche soir, il a frappé son épouse qui, en riposte, lui a infligé deux coups de couteau dans le dos, heureusement sans gravité. C'est l'histoire d'une relation amoureuse complètement nocive. Les deux ont normalisé la violence.

Je t'aime, moi non plus

Les deux sont à la fois bourreau et victime. Cela fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Ils ne vivent plus sous le même toit depuis quelques temps, mais ils continuent d'entretenir une relation nocive et violente. Sur fond d'alcool, les deux se battent régulièrement. Jusqu'à faire exploser cette famille de 5 enfants. Dimanche soir, la violence est encore montée d'un cran. Il y a une énième dispute. Il la frappe à coup de poing. Cette fois elle prend une arme pour riposter, et elle le frappe deux fois dans le dos avec un couteau. Le mari a fui et il est allé trouvé refuge chez des amis. Ce sont ces amis qui ont appelé la police, parce que lui ne voulait pas porter plainte contre sa femme. Le problème de ce couple est sans doute là. L'instruction qui démarre aujourd'hui va peut être les sortir de cette spirale. Les deux ont été remis en liberté après leurs mis en examen réciproque, sous contrôle judiciaire, avec **interdiction de se fréquenter.

**

Une juge d'instruction est chargée de continuer l'enquête.