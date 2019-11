L'appel à l'aide d'une famille qui a tout perdu dans l'incendie de sa maison près de Lille

Thumeries, France

C'est un appel à l'aide que lance cette famille de Thumeries. Le couple et ses deux enfants de 6 et 16 ans habitaient dans une maison, qui a été incendiée samedi 9 novembre. Tout le monde a pu sortir miraculeusement, mais la mère est brûlée au deuxième degré aux deux pieds, et le fils aîné a été intoxiqué.

Hébergés à l'hôtel depuis le sinistre, pris en charge par leur assurance, ils doivent quitter les lieux lundi matin, et cherchent donc un logement en urgence. "On se retrouve sans rien", explique Céline, la mère, "il faut que les enfants puissent continuer leur vie. Les services sociaux ont fait beaucoup pour nous, mais là on se retrouve quand même à la rue. Je veux juste que mes enfants aient un toit à partir de lundi, même un studio, en attendant de trouver mieux. Histoire de dire qu'on ait un toit sur la tête." Toutes les affaires, les vêtements, les meubles, les jouets des enfants, ont brûlé dans l'incendie.

Enquête en cours sur l'origine de l'incendie

L'enquête est en cours, et les gendarmes ne se prononcent pas encore sur le caractère criminel de l'incendie, des prélèvements ont été réalisés, et les enquêteurs sont en attente des résultats. Mais le couple affirme que des individus sont entrés chez eux, ont aspergé le rez-de-chaussée d'essence avant de mettre le feu, en pleine après-midi. Céline affirme même s'être retrouvée nez à nez, dans l'escalier, avec une personne cagoulée, avoir reçu du liquide, puis être tombée. Après, tout est allé très vite : les flammes, les détonations, les fumées, la maison embrasée.

Son compagnon explique qu'il a signalé à plusieurs reprises qu'il a été menacé, par des individus agressifs, qui disaient que l'ancien locataire leur devait plusieurs dizaine de milliers d'euros. Au mois d'août, un cambriolage a même eu lieu, confirmé par les gendarmes, qui nous précisent avoir été saisis quatre fois depuis le mois d'août par cette famille inquiète. "C'est traumatisant parce qu'on n'a rien à voir là-dedans", assure le père de famille, "et là on vit dans l'angoisse de se retrouver à la rue. On n'en dort plus. On a vraiment besoin d'aide".

Si vous souhaitez aider cette famille, appelez le standard de France Bleu Nord : 03 20 55 89 89.