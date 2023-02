Un couple de Martigues mis en examen après la mort de son bébé de 8 mois

Un père âgé de 19 ans a été placé en détention provisoire pour "violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans ayant entraîné la mort" après la mort de son fils de huit mois à Marseille. La mère, âgée de 21 ans, est pour sa part poursuivie pour "non dénonciation de mauvais traitement sur mineur de moins de 15 ans". Elle est sous contrôle judiciaire. Les deux contestent les faits, a indiqué le parquet d'Aix-en-Provence. Le couple vit à Martigues.

Blessures à la tête et fractures

C'est un médecin qui a prévenu la justice, après l'arrivée pour de graves blessures d'un nourrisson à l'hôpital de la Timone de Marseille le 8 février dernier. Blessures à la tête, fractures plus anciennes au niveau des côtes et des jambes : le pronostic vital de l'enfant était engagé, et il a été placé dans le coma. Le petit garçon est mort trois jours plus tard.

Selon les premiers éléments, aucun acte de maltraitance n'a été constaté jusqu'à début décembre, d'après une source proche de l'enquête. Depuis lors, les parents qui s'étaient séparés ont recommencé à se fréquenter. Le père gardait l'enfant pendant ses heures de travail.

Les parents ont été entendus. Devant les enquêteurs, ils ont assuré n'avoir pas été maltraitants avec leur fils et que les blessures étaient dues à des chutes de transat.