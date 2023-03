Un couple de Parisiens devant la justice pour du travail dissimulé dans ses châteaux en Dordogne

Ils ont fait des travaux qui pourraient coûter cher. Le tribunal correctionnel de Périgueux a jugé ce mercredi 8 mars sur un couple de Parisiens possédant deux grandes propriétés en Dordogne achetées en 2017 avec des emprunts. L’homme et la femme étaient accusés d’avoir employé des travailleurs non déclarés entre mars 2018 et mai 2022 pour rénover leurs bâtisses afin de les louer.

L'alerte est donnée en avril 2020 quand l'un des ouvriers qui travaille sur ces chantiers est placé en garde à vue pour vol. L’homme en question indique qu'il ne possède pas de titre de séjour et qu'il a travaillé à la construction de deux piscines, dans un château à Bourrou et un manoir à Excideuil appartenant au couple parisien. "Sur place, les gendarmes ont vu quatre hommes en train de travailler sous les ordres de la femme, ils n’avaient pas signé de contrat ni reçu de fiches de paye", rappelle la présidente du tribunal.

"Je n’ai pas le temps de gérer la paperasse"

"La piscine a été faite par qui ?", poursuit la présidente du tribunal. « Par moi, répond la prévenue à la barre, c’est facile, j’ai juste payé une personne 1000 euros en espèce pour faire les trous ». D’autres travaillaient "bénévolement", assure la cinquantenaire : "c'était deux heures par-ci, trois heures par là, ça n’a jamais été régulier". Payés en liquide, ces ouvriers n’avaient pas tous un contrat de travail et certains ont été déclarés justes après le contrôle de gendarmes.

"J’étais sous l’eau avec tous les travaux, je n’avais pas le temps de gérer la paperasse", se défend la prévenue avant que la présidente rappelle que l'ancienne professeure de mathématiques est titulaire d’une maîtrise en gestion financière. Son mari, directeur financier, ne venait en Dordogne que pour les vacances. "C’est elle qui gère, moi, je n’étais pas sur place", déclare l’homme aux petites lunettes rectangulaires.

"Et s’ils avaient eu un accident du travail ?"

Pour le procureur, le couple n’a pas respecté le Code du Travail. "Il y a des lois madame, vous êtes employeur, vous devez déclarer vos employés aux organismes de protection sociale", reproche-t-il à la prévenue. Et d’ajouter : "Et s’ils avaient eu un accident du travail ?". Les photos prises par les gendarmes montrent un équipement insuffisant pour assurer la sécurité en cas de chute.

D’autant que certains employés étaient des ressortissants étrangers en situation irrégulière. L’un d’eux, de nationalité algérienne, a assuré lors de son audition : "Elle connaissait ma situation, elle m’avait même proposé de l’aide pour obtenir des papiers". Mais la prévenue le dément.

Le jugement rendu le 3 mai prochain

Une fois les travaux terminés, le couple a commencé à se lancer dans la location de gîtes sur des sites d’annonces en ligne. Mais cette activité lucrative n’a pas été déclarée et les personnes employées pour l’entretien n'avait pas non plus de contrat de travail. "Elle tâtonnait, elle ne connaissait pas encore le nombre d'heures de travail qu'ils allaient devoir faire", défend l'avocat du couple Maître Ngako-Djeukam.

Le jugement sera rendu le mercredi 3 mai prochain. Le procureur a requis 10 000 euros d'amende pour l'épouse et 4 000 euros pour son mari, ainsi que la confiscation du manoir d'une valeur d'1 million d'euros.