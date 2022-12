Un couple de parisiens faisait rénover des propriétés en Dordogne par des ouvriers employés illégalement

Ils vont devoir expliquer pourquoi, pendant quatre ans, ils ont fait rénover leurs propriétés par des ouvriers non déclarés. Un couple de parisiens, la cinquantaine, sera jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Périgueux pour travail dissimulé. Ils sont soupçonnés d'avoir fait restaurer deux grosses propriétés en Dordogne à Excideuil et à Bourrou, par des ouvriers non déclarés, parfois même des étrangers en situation irrégulière.

ⓘ Publicité

Ils les rénovaient avant de les louer sur Airbnb ou Abritel

Le travail d'investigation a duré de longs mois. Les gendarmes de la Dordogne ont été aidés par le GIR de Bordeaux, le groupe interministériel de recherches spécialisé dans ce genre d'enquête. Après un premier signalement de l'inspection du travail en 2017, les gendarmes se sont penchés sur le patrimoine du couple. Ils ont tout épluché, et ont relevé plusieurs infractions.

En fait, le couple avait acheté ces deux grosses propriétés d'Excideuil et de Bourrou en 2017. Ils ont entrepris de vastes travaux de rénovation, et auraient fait appel à des ouvriers non déclarés, parfois des étrangers sans titre de travail. Ils les mettaient ensuite en location sur des sites comme Airbnb ou Abritel, et ils sont soupçonnés de ne pas avoir déclaré les revenus perçus à l'administration fiscale. Au total, le préjudice s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros. En attendant leur procès, la Justice a saisi un manoir d'une valeur d'1 million d'euros.

Entendus par les gendarmes, les deux prévenus minimisent les faits. Lui aurait expliqué que c'est sa compagne qui a géré les travaux, elle parlerait d'une "imprécision administrative". Ils devront s'expliquer ce mercredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Périgueux.