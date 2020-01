Un couple de personnes agées décèdent dans l'incendie de sa maison dans l'Eure

Charleval, France

Deux personnes ont été retrouvées mortes jeudi 2 janvier 2020 au matin à Charleval près de Fleury sur Andelle dans l'Eure. Il s'agit d'un couple âgé de 90 et 93 ans qui a été intoxiqué dans l'incendie de leur maison. L'alerte a été donnée vers 8h du matin par le fils du couple. Le mari était connu pour avoir présidé plusieurs années le club de judo de la ville. Le sinistre serait dû à un problème électrique comme l'expliquait jeudi 2 janvier l'Impartial sur son site internet. Une enquête est ouverte à la gendarmerie des Andelys.

Un hommage de la municipalité

Sur sa page facebook, la commune de Charleval rend hommage au nonagénaire et adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches des victimes.