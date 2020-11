Un couple de personnes âgées retrouvé mort à Saint-Martin-d'Hères

Les pompiers de l'Isère ont découvert les corps d'un homme et d'une femme âgés de 80 et 78 ans à leur domicile de Saint-Martin-d'Hères (Isère) ce jeudi après-midi. L'homme a été retrouvé pendu et les circonstances de la mort de sa femme sont encore floues.