Un couple de personnes âgées retrouvé mort à son domicile à Vierzon

Une enquête est ouverte après la découverte des corps d'un couple de personnes âgées ce lundi 15 mai à Vierzon, une information du Berry Républicain confirmée à France Bleu Berry. Ce sont des voisins du couple, inquiets de ne pas les avoir vus depuis plusieurs jours, qui ont donné l'alerte. Les policiers, accompagnés des pompiers, ont pénétrés dans le domicile et découvert les deux corps lundi soir. L'homme, un octogénaire, semblait décédé depuis une période un peu plus longue - une dizaine ou une quinzaine de jours -, son épouse, une nonagénaire, semble être morte plus récemment. Leurs décès seraient à priori naturels, mais cela doit encore être confirmé.

ⓘ Publicité

Des autopsies prévues

Rien n'indique qu'il s'agit d'un acte criminel. Il n'y a pas de signes d'intervention d'un tiers, et le logement était fermé de l'intérieur. Des autopsies ont toutefois été demandées par le parquet de Bourges pour lever totalement le doute, mais aussi pour dater précisément les deux décès. En effet, le chaleur au sein du logement était très élevée (25 degrés) ce qui a pu dégrader les corps de manière prématurée.

Les autopsies des corps seront réalisées à l'institut médico-légal de Tours.