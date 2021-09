Un couple de Poitevins qui louait ses appartements à des prostitués arrêté à Poitiers pour proxénétisme

On ne l'apprend que ce jeudi mais un couple de Poitevins a été arrêté ce lundi 13 septembre au matin. Il est soupçonné d'avoir volontairement loué ses treize appartements à des prostituées de passage. Ils ont été confondus après un an d'une enquête minutieuse menée par la police de Poitiers.

Après un an d'enquête, la police de Poitiers met fin à une affaire de proxénétisme impliquant un couple de Poitevins propriétaire de 13 appartements. Ces derniers louaient leurs biens uniquement à des prostituées de passage pour qu'elles y exercent leurs activités 19 professionnelles du sexe ont été auditionnées et à l'issue d'un an d'enquête, le couple a été interpellé ce lundi 13 septembre très tôt le matin à son domicile.

En garde à vue, l'homme et la femme ont reconnu les faits et expliqué que c'est le besoin d'argent qui les avait amenés à se lancer dans ce commerce fructueux qui leur rapporté tout de même environ 100.000 euros sur un an. Ce sont des riverains et co-propriétaires de ces appartements du centre-ville de Poitiers, gênés par les allers et venues incessantes, qui avaient donné l'alerte en novembre 2020.

Les premiers éléments recueillis par l’Unité des Stupéfiants et de l’Économie Souterraine de la Sûreté Départementale de Poitiers, était chargée des investigations avait rapidement débouché sur l'ouverture d'une procédure pour proxénétisme aggravée. Dès lors, c'est l’antenne de Police Judiciaire de Poitiers et le Groupe Interministériel de Recherches de la Vienne qui prenaient le relais, jusqu'à cette arrestation donc.

À l’issue de leurs gardes à vue, ils étaient tous les deux présentés à la justice. Comme le souligne ce post facebook sur le compte de la Police nationale de la Vienne.