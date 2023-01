Un couple de retraités accusé d'actes de torture et de barbarie sur des enfants placés

Trois jours difficiles s'annoncent aux assises de la Somme. Un procès pour actes de torture et de barbarie sur mineur de 15 ans s'ouvre pendant trois jours aux assises de la Somme.

Un couple, maintenant âgé de 65 et 71 ans et à la retraite, est accusé d'avoir maltraité trois enfants qui leur étaient confiés par l'Aide Sociale à l'Enfance. Les faits se seraient passés entre octobre 1988 et décembre 1991.

Les faits remontent à plus de 30 ans

Ils ont été dénoncé il y a sept ans par une des victimes qui se trouvait elle-même en garde à vue pour agression sexuelle. Au cours de son audition en 2016 pour des faits d'agression sexuelle sur sa sœur, l'homme qui avait alors 34 ans reconnait les faits et explique avoir subi le même sort quand il était accueilli entre 6 et 9 ans chez les accusés

Il raconte avoir été privé de nourriture, frappé régulièrement à coups de martinet, enfermé dans la cave et contraint de pratiquer des fellations à un autre enfant. A l'époque le couple accueillait cinq enfants. Ils sont trois à confirmer ces accusations et à rajouter des détails sordides.

Bains glacés, enfermés dans la cave, obligés de manger dans la gamelle du chien

Une des enfants accueillie à l'époque et qui est la seule partie civile, explique avoir été enfermée plusieurs fois dans sa chambre ou dehors, nue avec les chiens. Une autre victime témoigne spontanément des coups qu'elle recevait régulièrement, de la privation de nourriture qu'elle subissait. Un des garçons dit avoir été obligé de pratiquer une fellation sur un autre enfant, sur les chiens et de devoir les sodomiser, le tout en présence du couple.

La femme accusée a exercé 4 ans comme assistante familiale et a été licenciée par le département de la Somme après plusieurs signalements pour maltraitance. Suite à cela elle a été assistante maternelle jusqu'à ce qu'elle prenne sa retraite en 2018.

En 2018, une information judiciaire est ouverte. Deux ans plus tard le couple est placé en garde à vue et mis en examen. Ils nient les faits et accusent les enfants, qu'ils trouvaient très perturbés et difficiles à l'époque, d'avoir inventé toute cette histoire pour se faire de l'argent.

Sur les trois victimes potentiels, une seule est partie civile. Les deux autres ne veulent plus en entendre parler et risquent d'être absentes durant ces trois jours