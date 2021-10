Un couple de retraités blessés dans accident de quad à Quarré-les-Tombes

Un grave accident de quad s'est produit ce samedi 23 octobre 2021 à Quarré-Les-Tombes. L'accident s'est produit en fin d'après midi, vers 17 heures dans la propriété d'un couple de touriste belge.

Les circonstance sont encore floues, mais selon les pompiers l'homme et la femme ne roulaient pas excessivement vite. La femme, âgée de 74 ans a été héliportée dans un état grave à l'hôpital de Dijon. Son pronostic vital n'était pas engagé mais elle souffrait de douleurs thoraciques et faciales. L'homme, âgé de 61 ans, plus légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital d'Avallon.

Une dizaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés pour leur porter secours.