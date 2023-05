Un couple de retraités de Dordogne relogé après l'incendie de leur maison

"Heureusement la propriétaire de la maison se lève très tôt" dit la maire du Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra, qui s'est rendue sur place. La retraité se lève en effet vers 4 heures du matin et sent l'odeur de la fumée. Elle appelle immédiatement les pompiers sui vont sauver la maison. Le feu est parti de la cheminée et a détruit la toiture.

Une quinzaine de foyers alentours se sont retrouvés d'électricité car le courant a du être coupé par sécurité jusqu'à l'arrivée d'Enedis. Le couple de retraités passionné d'oiseaux a pu les sauver. Ceux qui se trouvaient dans des volières à l'extérieur ne risquaient rien. Les autres ont été sortis

Le couple va être relogé précise la maire et la circulation qui a été coupée également le temps de l'intervention a été rétablie